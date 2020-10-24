Все многофункциональные центры «Мои документы» Пермского края будут принимать только по предварительной записи
Все многофункциональные центры «Мои документы» Пермского края с понедельника будут принимать только по предварительной записи. Готовые же документы можно будет получить в порядке живой очереди. Такое решение - мера вынужденная. В первую очередь это необходимо для обеспечения безопасности посетителей в период роста заболеваемости COVID-19.
Анна Шмалева, начальник отдела по работе с органами власти МФЦ: "Предварительно записаться можно по телефону 8-800-23-43-275, через приложение мобильное «Мои документы», также можно обратиться в официальной группе в соцсети ВКонтакте. И если заявители непосредственно обратились в филиал, администраторы организуют запись на удобный день для заявителя".
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