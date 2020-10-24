В Перми первые прививки от коронавируса получили врачи и эпидемиологи региона

Напомним, пробная партия вакцины против COVID-19 «Спутник-V» в количестве 42 штук российской разработки прибила в Пермь в сентябре. Хранить ее полагается в замороженном виде при температуре 20 градусов. Перед вакцинацией - обязательный осмотр, после человека вносят в федеральный регистр. Повторную прививку ставят через 21 день.Евгений Сармометов, главный врач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "Особенность вакцины, в том числе, что первые кто проходит курс вакцинации-ревакцинации, должен будет в своем личном кабинете на сайте Госуслуг отмечать свое самочувствие. Это необходимо разработчикам, чтобы оценивать".По словам медиков, за счет прививки в организме вырабатываются антитела, которые в дальнейшем защитят его от инфекции. Через некоторое время в Прикамье поступит еще почти 2300 доз вакцины от коронавируса. В первую очередь привиты будут медицинские работники, педагоги и волонтеры. Пока вакцина в пути, медики напомнили о других немаловажных прививках - от гриппа. Важность профилактики заболеваний неоднократно подчеркивал и губернатор края Дмитрий Махонин.Кирилл Овчинников, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края: "Сезон гриппа и ОРВИ начат, и лучше защититься в первую очередь от них. Поскольку вакцины одновременно ставить нельзя, лучше было бы привиться от гриппа, и через те же 2-3-недели поставить вакцину от коронавирусной инфекции".