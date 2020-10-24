Четыре критерия при выборе женских ботинок

Каждая женщина хочет выглядеть элегантно, независимо от погодных условий. Но в более холодное время года нужно учитывать не только внешний вид обуви, но и её качество. Поэтому, выбирая женские ботинки, стоит обратить внимание на четыре основных параметра.



1. Материал верха



Покупатель зачастую ориентируется на один критерий, который больше ему подходит:



Практичность



Специалисты всегда рекомендуют выбирать натуральную кожу, потому что материал отличается качеством и длительным сроком эксплуатации. Но сегодня многие пользователи отдают предпочтение коже PU - искусственный материал хорошего качества, отличающийся износостойкостью и прочностью.



Привлекательность



Более привлекательно выглядит обувь из замши, велюра и нубука, поэтому перед такими ботинками тяжело устоять. Но эти материалы менее практичны в использовании.



Бюджетность



Искусственные аналоги кожи любого типа позволяют найти и подобрать практичные интересные модели ботинок по доступной цене.



2. Подошва



Дорогие ботинки или модели для особых случаев обычно изготавливают из натуральной кожи, в том числе и подошву.



• Подошва из кожи непрактична и быстро истирается при частой носке. Но срок службы можно продлить, если приклеить профилактику (слой из специального материала);

• Желательно, чтобы подошва ботинок на каждый день была изготовлена из искусственного материала.



3. Каблуки



Выбирая обувь на каблуке, девушки отталкиваются исключительно из собственных предпочтений. Потому что ношение обуви на высоких каблуках в скором времени приводит к усталости ног, может стать причиной появления болей в стопе и суставах.



Поэтому если деятельность представительницы прекрасного пола связана с малоподвижным образом жизни, тогда с видом и размером каблука можно поэкспериментировать. При постоянном движении лучше отдать предпочтение ботинкам на маленьком устойчивом подъёме.



А вот обувь для определенного ряда мероприятий может отличаться изысканностью и утонченностью: высокий каблук или шпилька.



4. Модели женских ботинок



Обувь является важным аксессуаром, который задает тон всему образу, может стать ярким акцентом или дополнением, поэтому не нужно бояться экспериментировать.



Магазин обуви www.parad-shoes.ru предлагает огромное количество фасонов, среди которых женщины могут найти подходящие им ботинки любого стиля: классические, спортивные, ковбойские, гламурные и т.д.



Широкий ассортимент женских ботинок позволяет менять образ, выбирать обувь в зависимости от мероприятия и собственных потребностей. Но при этом нужно учитывать качество используемого материала верха и подошвы.

