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В ДТП с микроавтобусом один человек погиб, трое пострадали
В результате ДТП пассажирка иномарки, женщина 1953 года рождения, от полученных травм скончалась на месте автоаварии. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров транспортного средства: молодые люди 1993 и 1998 годов рождения и женщина 1963 года рождения. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Установлено, что водитель ранее 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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