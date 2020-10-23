В Прикамье заработали «метеопосты» с датчиками температуры и состояния дорожного полотна
Владислав Стариков, начальник диспетчерской службы ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Пермского края: "Программа показывает, техника на месте или не на месте, всё контролирует диспетчер".
Ещё одно новшество — 30 так называемых «метеопостов» с датчиками температуры и состояния дорожного полотна. Их наличие уже не позволит оправдаться тем, что «снег как всегда выпал неожиданно».
Александр Куликов, директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Пермского края: "Наша система может прогнозировать на 48 часов, что будет происходить в последующем". Готовность региона к работе в зимних условиях оценил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, обеспечить качественную уборку снега должны как в краевой столице, так и на остальных дорогах региона. А это уже площадка, где хранятся реагенты: как заявлено, песок будет использоваться реже, чтобы на дорогах было чище.
Трассы обслуживают как коммерческие предприятия, так и «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.
Одна только эта организация обслуживает 117 километров региональных автодорог, в их числе Восточный и Западный обходы, трасса «Пермь-Березники» и другие важные направления.
В целом регион располагает четырьмя сотнями спецмашин для уборки краевых трасс, дополнительно 300 машин будут работать на улицах Перми. Глава региона подчеркнул, что на профильном ведомстве и муниципалитетах сейчас – особая ответственность.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нам надо будет усиливать работу с подрядчиками. Поэтому задача сегодня не просто посмотреть, полюбоваться новой техникой, а продумать механизмы, чтобы в рамках договоров подряда мы могли воздействовать на подрядчика, чтобы максимально в чистом состоянии содержать город и региональные дороги".
Воспользоваться сервисом, например, перед дальней поездкой, могут все желающие — на сайте «Центра управления движением» можно посмотреть, что происходит в данную минуту на нужном вам направлении.
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