В Прикамье заработали «метеопосты» с датчиками температуры и состояния дорожного полотна

Может быть, впервые снег зимой не выпадет неожиданно. В рамках подготовки к зиме в Пермском крае заработало 30 так называемых «метеопостов» с датчиками температуры и состояния дорожного полотна. Данные с них поступают диспетчерам, которые еще и контролируют качество работы уборочной техники. Владислав Стариков с наступлением холодов следит не только за пробками и аварийной обстановкой, но и качеством уборки улиц. Круглосуточное дежурство поочерёдно несут 4 диспетчера, у которых есть возможность напрямую связаться с подрядчиками.Владислав Стариков, начальник диспетчерской службы ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Пермского края: "Программа показывает, техника на месте или не на месте, всё контролирует диспетчер".Ещё одно новшество — 30 так называемых «метеопостов» с датчиками температуры и состояния дорожного полотна. Их наличие уже не позволит оправдаться тем, что «снег как всегда выпал неожиданно».Александр Куликов, директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Пермского края: "Наша система может прогнозировать на 48 часов, что будет происходить в последующем". Готовность региона к работе в зимних условиях оценил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, обеспечить качественную уборку снега должны как в краевой столице, так и на остальных дорогах региона. А это уже площадка, где хранятся реагенты: как заявлено, песок будет использоваться реже, чтобы на дорогах было чище.Трассы обслуживают как коммерческие предприятия, так и «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.Одна только эта организация обслуживает 117 километров региональных автодорог, в их числе Восточный и Западный обходы, трасса «Пермь-Березники» и другие важные направления.В целом регион располагает четырьмя сотнями спецмашин для уборки краевых трасс, дополнительно 300 машин будут работать на улицах Перми. Глава региона подчеркнул, что на профильном ведомстве и муниципалитетах сейчас – особая ответственность.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нам надо будет усиливать работу с подрядчиками. Поэтому задача сегодня не просто посмотреть, полюбоваться новой техникой, а продумать механизмы, чтобы в рамках договоров подряда мы могли воздействовать на подрядчика, чтобы максимально в чистом состоянии содержать город и региональные дороги".Воспользоваться сервисом, например, перед дальней поездкой, могут все желающие — на сайте «Центра управления движением» можно посмотреть, что происходит в данную минуту на нужном вам направлении.