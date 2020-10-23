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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.10.2020

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Больше никакой оптимизации - только модернизация медицины

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Больше денег, рабочих мест и больниц для работы. В своем ежегодном послании депутатам краевого парламента губернатор Дмитрий Махонин наибольшее внимание уделил развитию медицины. Если коротко, никакой больше оптимизации - только модернизация.Заседание, пусть и открытое, но личной встречи все равно не получилось. Ежегодное бюджетное послание губернатора депутатам Законодательного собрания проходит в дистанционном режиме. Да и сам проект бюджета на этот раз формировался в беспрецедентно сложных условиях. При общем падении экономики и снижении налоговой базы из-за пандемии плановые расходы удалось сохранить на уровне этого года. Дефицит, конечно, увеличился, но показатели не превышают норму.Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края: "Они находятся в пределах нормативов бюджетного кодекса. Они никак не угрожают устойчивости финансовой региона. И они полностью обеспечивают финансирование социальных обязательств".
В условиях пандемии больше всего времени в докладе Дмитрий Махонин посвятил здравоохранению. Главная проблема на сегодня – кадровая. В Прикамье для ее решения есть все предпосылки. В два раза увеличивается финансирование программы «Земский доктор», ведется постоянная работа с медицинским университетом. И самое главное – будет где работать. До конца 2023 года планируют возвести 24 новые больницы и поликлиники, это не считая ФАПов в территориях, для них есть отдельная программа.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Доступность медицинской помощи. Основной принцип моей работы и моей команды – отсутствие дискриминации жителей Пермского края, где бы они не проживали, должны максимально приближены к лучшим показателям, получать социальную услугу, медицинскую помощь, образование".
Основная цель, как и раньше, довести в крае среднюю продолжительность жизни до 73 лет. Для этого есть национальный проект, и уже создана трехуровневая система помощи при онко- и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Анатолий Касатов, главный врач ГБУЗ «Пермская краевая клиническая больница»: "Я впервые услышал по отношению к здравоохранению слово модернизация, а не реформирование и не оптимизация. Поскольку модернизация – это то, что нужно нам всем, жителям Пермского края".Зарплаты чиновников остаются на том же уровне. Доходы учителей и врачей, напротив, подлежат обязательной индексации. Социальные выплаты, как и положено, получит каждый третий житель Прикамья.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Только сообща, только вместе мы сможем сделать так, чтобы жизнь Пермского края была более комфортной. И жители Пермского края по праву гордились, что они живут на этой земле".Это в доковидные времена после официальной презентации проекта бюджета в холле Законодательного собрания можно было услышать многочисленные споры и бурные дискуссии. Сейчас окончательная совместная доработка документа проходит в виртуальном пространстве, чтобы уже ровно через месяц увидеть окончательную редакцию главного финансового документа региона на три года.


Опубликовано: 23.10.2020 в 09:25 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.10.2020

В ДТП с микроавтобусом один человек погиб, трое пострадали →

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