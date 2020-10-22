«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.10.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
20.10.2020 в 10:20
14.10.2020 в 16:15
14.10.2020 в 13:00
13.10.2020 в 10:12
11.10.2020 в 11:11
20.10.2020 в 15:52
20.10.2020 в 11:20
14.10.2020 в 14:29
08.10.2020 в 12:05
25.09.2020 в 09:05
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.10.2020
"Искусству быть": новая выставка в Центральном выставочном зале
Окрашивание волос: виды и классификация красок
В Перми произошла серия ДТП с участием автобусов
Покупка компрессора холодильного на выгодных условиях
Испытательная лаборатория пищевых продуктов
Наличие маски и температуру проверит "умный" терминал
В детских садах Перми открыты консультационные центры для родителей
Железнодорожные перевозки грузов в Узбекистане
Бюджет Прикамья сохранит социальную направленность
В прошлом году в Прикамье произведено продуктов питания на общую сумму более 60 млд рублей
Центр лучевой терапии "ПЭТ-Технолоджи" начал принимать пациентов
Общественная палата Пермского края оценит организацию бесплатного горячего питания школьников
В Пермь прибудет Пояс Пресвятой Богородицы
В Индустриальном районе работают две городские ярмарки
На улице Старцева установлены новые светофоры
Каждый четвертый житель Прикамья поставил прививку от гриппа
Миллионным пассажиром прикамской "Ласточки" стал житель Краснокамска
Общее число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 12 тысяч человек
В Суксунский пруд выпустили мальков белого амура
В Перми подрядчики начали обрабатывать улицы противогололёдными реагентами
Валерий Сухих: "Формирование бюджета происходило в беспрецедентно сложных условиях"
Ежегодное послание губернатора депутатам Законодательного собрания Пермского края
Культурные учреждения Прикамья на две недели ограничивают работу со зрителями
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Искусству быть": новая выставка в Центральном выставочном зале
Окрашивание волос: виды и классификация красок
В Перми произошла серия ДТП с участием автобусов
Покупка компрессора холодильного на выгодных условиях
Испытательная лаборатория пищевых продуктов
Наличие маски и температуру проверит "умный" терминал
В детских садах Перми открыты консультационные центры для родителей
Железнодорожные перевозки грузов в Узбекистане
Бюджет Прикамья сохранит социальную направленность
В прошлом году в Прикамье произведено продуктов питания на общую сумму более 60 млд рублей
Добавить комментарий: