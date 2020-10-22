"Искусству быть": новая выставка в Центральном выставочном зале
Многие работы художник создают коллективно, например, вот эту: «Митьки приносят Ивану Грозному нового сына».
Но есть на выставке и те картины, которые создавались индивидуально. Вообще судя по сюжетам личных и коллективных работ, художественное сообщество обладает невероятной свободой, талантом и вдохновением. Иногда им даже не хватало полотен для выражения своих идей, и тогда художники использовали холст с двух сторон.
Сегодня "Митькам" 35. Выставка, которую они сделали совместно с ЦВЗ называется «Искусству быть!». Этот выставочный проект проходит в рамках фестиваля «Спасибо, Пермь!», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который призван показать неоценимую роль Перми (Молотова) в сохранении творческого потенциала Санкт-Петербурга (Ленинграда).
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