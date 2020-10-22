Окрашивание волос: виды и классификация красок

Изменение цвета волос в наши дни является процедурой обыденной и доступной. Что касается окрашивания, есть всего одно обязательное условие – выбор качественной краски.

Современный рынок предлагает огромное количество средств, которые помогают быстро изменить цвет волос, закрасить седину или же кардинально изменить свой образ любой женщине или девушке. Качественные профессиональные краски для волос представлены в широком ассортименте в каталоге https://hairs-russia.ru/kraska-dlya-volos/, где также можно подобрать эффективные уходовые средства, что очень актуально после окрашивания. Независимо от того, где и кем будет произведено нанесение краски – в домашних условиях или в салоне у мастера, результат во многом зависит именно от качества выбранного средства.

Классификация средств для окрашивания

У каждого парикмахера и стилиста есть свои взгляды на то, краску какого бренда лучше использовать. К советам мастеров стоит прислушиваться, поскольку эти люди делают выводы исходя из собственного опыта. Но есть и официальная классификация средств для окрашивания волос.

От класса зависит многое: как быстро берется краска и сколько держится, насколько бережно вещество влияет на структуру волос. Также, опираясь на класс средства, можно сделать вывод, насколько мощный пигмент в нем содержится и, как глубоко он проникает в структуру волоса.

Перманентные краски

Эти краски наиболее оптимальны для глубокой прокраски и борьбы с сединой. Перманент глубоко проникает в кутикулу, дает насыщенный цвет, который держится от 30 до 40 дней. Смывается краска частично, поэтому не требуется повторное окрашивание, а лишь подкраска волос у корней.

Полуперманентная краска

Это менее мощные средства для окрашивания, которые хоть и дают насыщенный цвет, но не всегда справляются с сединами. Держится на волосах до 30 дней.

Прямое и временное окрашивание

Эти средства не проникают в структуру волоса. Эмульсии для прямого окрашивания обволакивают волос и смываются уже через неделю. Тонеры для временного окрашивания создают на волосах пленку, которая смывается при первом мытье волос с шампунем.

Профессиональные, косметические и лечебные краски

Все средства для окрашивания волос можно разделить и по их воздействию.

Так, лечебные средства не просто окрашивают волос, а и кондиционируют его, восстанавливают коллаген, ламинируют локоны. Обычно это природные вещества – хна, басма и другие. Отлично подходят аллергикам, ведь абсолютно нетоксичны.

Профессиональные средства чаще всего используются мастерами по окрашиванию волос и стайлингу в салонах, но и для домашнего применения их тоже часто выбирают. Основная задача при покупке этого средства – правильно подобрать окислитель для него.

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Косметические красящие составы – это краски для волос, которыми пользуются все женщины в домашних условиях. Способ применения очень прост, а при правильно подобранном средстве результат получается не хуже, чем в салоне после работы парикмахера-стилиста. Такие краски часто имеют резкий запах и не слишком насыщенный пигмент, поэтому к выбору средства необходимо подходить внимательно.