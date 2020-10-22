← Покупка компрессора холодильного на выгодных условиях
В Перми произошла серия ДТП с участием автобусов
В этот же день ДТП произошло на ул. Якутская в районе остановки ул. Героя Лядова. Там столкнулись автобус 7Т и три автомобиля. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.
На ул. Уральской столкнулись автобус №77 и автомобиль, пострадал пассажир авто.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Покупка компрессора холодильного на выгодных условиях
Испытательная лаборатория пищевых продуктов
Наличие маски и температуру проверит "умный" терминал
В детских садах Перми открыты консультационные центры для родителей
Железнодорожные перевозки грузов в Узбекистане
Бюджет Прикамья сохранит социальную направленность
В прошлом году в Прикамье произведено продуктов питания на общую сумму более 60 млд рублей
Центр лучевой терапии "ПЭТ-Технолоджи" начал принимать пациентов
Общественная палата Пермского края оценит организацию бесплатного горячего питания школьников
В Пермь прибудет Пояс Пресвятой Богородицы
Добавить комментарий: