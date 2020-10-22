Покупка компрессора холодильного на выгодных условиях

Нередко на просторах интернета можно встретить объявление, которое гласит «куплю компрессор холодильный б/у». Сегодня далеко не каждому начинающему частному предпринимателю по карману приобретение дорогостоящих компрессоров от известных европейских брендов прямиком в магазине за их 100%стоимость с наценкой. Да, именно наценка делает свое дело, существенно сокращая потребительский круг, в частности, если речь идет об отечественной рыночной конъюнктуре. Но неужели не существует компаний-посредников, которые не взимают баснословные суммы за поставку оригинальной продукции от именитых европейских брендов на наш рынок? В этом, собственно говоря мы и попытаемся разобраться сегодня.

«Куплю компрессор холодильный у добропорядочного дилера»

Сегодня в свете непростой экономической ситуации достаточно неспокойно и на рынке холодильного, а также компрессорного оборудования. Импорт в определенной степени усложнился и теперь под предлогом всевозможных дополнительных издержек практически каждый поставщик стремится «содрать» с покупателя втридорога. Это, как правило, однако из всякого правила существуют исключения. На современном московском рынке существует ряд компаний, которые, будучи посредниками, достаточно продолжительное время, достаточно известны на российском рынке, и, чтобы не терять своего лица, стараются удерживать старую ценовую политику.

Ситуация на современном рынке

Таких поставщиков на современном российском рынке вполне хватает, и они занимаются поставкой компрессорного, а также холодильного оборудования не только в пределах собственного региона. Некоторые из таких поставщиков даже самостоятельно откликаются на объявления, типа «куплю компрессор холодильный». На самом деле ситуация не такая уж и плачевная – на рынок поступают все новые модели компрессоров производства Bitzer, Danfoss и прочих именитых брендов. То есть, по сути, российский рынок холодильного оборудования не находится в стагнации, как это пророчили некоторые эксперты, и нисколько не теряет своих позиций.

С выбором моделей, возможно, и не все так просто, однако существуют компании, которые предоставляют наиболее полный ассортимент компрессорного оборудования различных марок, классов и спецификации. В данном вопросе важно найти более опытного поставщика, который уже успел освоить рынок и обрести определенную популярность на российском рынке.

Источник: https://domxoloda.ru/