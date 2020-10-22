Испытательная лаборатория пищевых продуктов

Безопасность пищевых продуктов стала важной проблемой общественного здравоохранения, испытательные лаборатории тестирования пищевых продуктов играют важную роль в обеспечении безопасности для здоровья. В последние годы как преднамеренная, так и непреднамеренная фальсификация стала более распространена, и современные испытательные пищевые лаборатории могут помочь обнаружить нарушения. Поэтому одной из функций лабораторий по испытанию пищевых продуктов является проверка пищевых продуктов на наличие:

- Примесей;

-Патогеннов;

-Остатков пестицидов;

-Химических загрязнений, тяжелых металлов;

-Микробных загрязнений;

-Запрещенных добавок, красителей и т.д.;

-Антибиотиков

Программы обеспечения безопасности пищевых продуктов приобрели важное значение, поскольку произошли существенные изменения в способах производства и обработки пищевых продуктов, в том числе в:

-Методах ведения сельского хозяйства привели к использованию удобрений и пестицидов;

-Животным дают антибиотики для предотвращения болезней которые достигают пищи для потребления человеком;

-Изменении пищевых привычек привело к появлению новых и новых продуктов питания.

Это означает, что без тестирования продуктов питания производители не могут гарантировать, что пестициды, тяжелые металлы, антибиотики, природные токсины и т. д. в их продукции находятся в пределах нормы, предписанной в правилах FSSAI. Тестирование пищевых продуктов также гарантирует, что ингредиенты и добавки, используемые в новых продуктах питания, стандартизированы и находятся в пределах рекомендуемых уровней. Поэтому испытательные лаборатории тестирования пищевой продукции обеспечивают вашу безопасность и здоровье, позволяя проверить продукты на наличие вредных веществ прямо по всей пищевой цепочке от фермы до тарелки.

До недавнего времени в мире упор делался на достаточное количество продовольствия, а не на его безопасность. Последовательные пищевые стандарты - это очень недавнее развитие во многих странах, и осознание безопасности пищевых продуктов еще не проникло в массы. Поэтому пищевые лаборатории играют решающую роль в выявлении и предотвращении микробных загрязнений, вызывающих заболевания пищевого происхождения. Испытательные лаборатории пищевых продуктов также помогают провести оценку санитарно-гигиенических условий в помещениях для приготовления и переработки пищевых продуктов, чтобы обеспечить соблюдение гигиенических норм.