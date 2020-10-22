← В детских садах Перми открыты консультационные центры для родителей
Наличие маски и температуру проверит "умный" терминал
Помимо этого в авиатехнике работает автономный терминал, также обеспечивающий бесконтактную термометрию. Измерение занимает не более 5 секунд, а точность составляет 0,2 градуса. Ежедневно оба прибора проверяют более 800 человек.
Александр Дическул, директор Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова: "Естественно, что мы сначала купили ручные измерители температуры и поняли, что если поставить даже трёх человек, проблема остается, потому что выстраивается довольно большая очередь и потом мы вышли на фирму, и поняли, что процесс будет ускоряться - на одного человека всего три секунды, максимум - пять, если какие-то задержки".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В детских садах Перми открыты консультационные центры для родителей
Железнодорожные перевозки грузов в Узбекистане
Бюджет Прикамья сохранит социальную направленность
В прошлом году в Прикамье произведено продуктов питания на общую сумму более 60 млд рублей
Центр лучевой терапии "ПЭТ-Технолоджи" начал принимать пациентов
Общественная палата Пермского края оценит организацию бесплатного горячего питания школьников
В Пермь прибудет Пояс Пресвятой Богородицы
В Индустриальном районе работают две городские ярмарки
На улице Старцева установлены новые светофоры
Каждый четвертый житель Прикамья поставил прививку от гриппа
Добавить комментарий: