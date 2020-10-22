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В детских садах Перми открыты консультационные центры для родителей
В центре проходят консультации для родителей от педагогов и узких специалистов. Здесь же можно получить рекомендации по использованию игровых и дидактических материалов, которые помогут ребенку в свободной форме осваивать новые знания и умения. Также в центрах есть доступ к электронной библиотеке отражающих последние тренды образования материалов педагогов и узких специалистов.
На площадках центра в дошкольных учреждениях своего района родители могут получить методологическую, психологическую и педагогическую поддержку в интерактивном формате.
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