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Центр лучевой терапии "ПЭТ-Технолоджи" начал принимать пациентов
Даниил Пейдус, медицинский физик центра лучевой терапии «ПЭТ-Технолоджи» в г.Перми: «Помимо постоянного видеонаблюдения, у пациента во время сеанса лечения есть постоянный контакт с персоналом, с доктором по аудиосвязи».
Лучевая терапия — один из главных методов лечения пациентов с онкозаболеваниями. Основной принцип — губительное воздействие радиацией на структуру ДНК опухолевых клеток. И здесь важно правильное расположение пациента, чтобы доза излучения попадала чётко в опухоль или метастаз. Для этого используются современные фиксирующие устройства. А специальные «фантомы» оценивают качество лечения до того, как в ускорителе окажется человек.
В «ПЭТ-Технолоджи» установлены 2 современных линейных ускорителя, которые выглядят менее пугающими, чем их стандартные аналоги, и скорее похожи на аппараты КТ или МРТ. Лечение проводят московские специалисты.
Юрий Любовшин: "Я доволен чёткими действиями всего медицинского персонала, очень обстоятельного и вежливого отношения к больному».
Получить лечение пациенты могут как на коммерческой основе, так и по полису ОМС. Чтобы пройти курс бесплатно, необходимо обратиться к онкологу по месту жительства и взять направление. В день центр может принять полторы сотни человек.
Денис Ларинов, главный врач центра лучевой терапии «ПЭТ-Технолоджи» в г.Перми: «Сам процесс лечения достаточно быстрый. Отличается от предыдущих поколений ускорителей тем, что лечение длится в 2-3 раза быстрее. Тем самым мы можем увеличить пациентопоток, тем самым мы можем снять вопрос об ожидании пациента в очереди на терапию».
Важно помнить, что возможны противопоказания, обязательна консультация с врачом.
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