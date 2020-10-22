Центр лучевой терапии "ПЭТ-Технолоджи" начал принимать пациентов

В Перми начал принимать пациентов Центр лучевой терапии "ПЭТ-Технолоджи". Лечение проводят московские специалисты как на коммерческой основе, так и по полису ОМС. Чтобы пройти курс бесплатно, нужно обратиться к онкологу по месту жительства и взять направление.Максимальная точность определяет эффективность лечения. Юрий Любовшин стал первым пациентом Центра лучевой терапии «ПЭТ-Технолоджи». Волновался, но процедура, которая заняла всего 5 минут, проходила под контролем врача и медицинского физика.

Даниил Пейдус, медицинский физик центра лучевой терапии «ПЭТ-Технолоджи» в г.Перми: «Помимо постоянного видеонаблюдения, у пациента во время сеанса лечения есть постоянный контакт с персоналом, с доктором по аудиосвязи».

Лучевая терапия — один из главных методов лечения пациентов с онкозаболеваниями. Основной принцип — губительное воздействие радиацией на структуру ДНК опухолевых клеток. И здесь важно правильное расположение пациента, чтобы доза излучения попадала чётко в опухоль или метастаз. Для этого используются современные фиксирующие устройства. А специальные «фантомы» оценивают качество лечения до того, как в ускорителе окажется человек.

В «ПЭТ-Технолоджи» установлены 2 современных линейных ускорителя, которые выглядят менее пугающими, чем их стандартные аналоги, и скорее похожи на аппараты КТ или МРТ. Лечение проводят московские специалисты.

Юрий Любовшин: "Я доволен чёткими действиями всего медицинского персонала, очень обстоятельного и вежливого отношения к больному».

Получить лечение пациенты могут как на коммерческой основе, так и по полису ОМС. Чтобы пройти курс бесплатно, необходимо обратиться к онкологу по месту жительства и взять направление. В день центр может принять полторы сотни человек.

Денис Ларинов, главный врач центра лучевой терапии «ПЭТ-Технолоджи» в г.Перми: «Сам процесс лечения достаточно быстрый. Отличается от предыдущих поколений ускорителей тем, что лечение длится в 2-3 раза быстрее. Тем самым мы можем увеличить пациентопоток, тем самым мы можем снять вопрос об ожидании пациента в очереди на терапию».

Важно помнить, что возможны противопоказания, обязательна консультация с врачом.