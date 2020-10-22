← В Пермь прибудет Пояс Пресвятой Богородицы
Центр лучевой терапии "ПЭТ-Технолоджи" начал принимать пациентов →
Общественная палата Пермского края оценит организацию бесплатного горячего питания школьников
Полученная информация ляжет в основу отчета для Общественной палаты Российской Федерации об исполнении на территории Пермского края Послания Президента России в части организации бесплатного горячего питания школьников и может послужить основанием для проведения проверок образовательных учреждений общественными инспекторами в рамках осуществления деятельности по общественному контролю, на основании Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Закона Пермского края от 21 декабря 2011 г. № 888-ПК «Об общественном контроле в Пермском крае».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермь прибудет Пояс Пресвятой Богородицы
В Индустриальном районе работают две городские ярмарки
На улице Старцева установлены новые светофоры
Каждый четвертый житель Прикамья поставил прививку от гриппа
Миллионным пассажиром прикамской "Ласточки" стал житель Краснокамска
На Компрос вернулись липы
Общее число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 12 тысяч человек
В Суксунский пруд выпустили мальков белого амура
В Перми подрядчики начали обрабатывать улицы противогололёдными реагентами
Валерий Сухих: "Формирование бюджета происходило в беспрецедентно сложных условиях"
Добавить комментарий: