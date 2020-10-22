В прошлом году в Прикамье произведено продуктов питания на общую сумму более 60 млд рублей

В 2019 году предприятия пищевой промышленности Пермского края отгрузили продукцию на общую сумму более 60 млд рублей - при этом рост составил 6% по отношению к предыдущему году. В целом Прикамье по индексу производства продуктов питания занимает среднюю позицию по сравнению другими регионами ПФО.Владимир Белянин, руководитель Пермьстата: "В Пермском крае производится разнообразные продукты питания, которые мы с вами каждый день видим в магазинах - это мясные и молочные продукты, хлебобулочные, кондитерские изделия и многое другое. Статистика не может быть без цифр: основной объем производства пищевых продуктов у нас приходится на молочную промышленность - около 30%, мясную - более 21%, если говорить о кондитерских изделий, то их производится 18,5% от общего объёма пищевой продукции, хлеб и хлебобулочные изделия - в пределах 10%. В сутки в регионе производится порядка 50 тонн мяса, около 70 тонн мяса кур, более 30 тонн копчёной колбасы, более 20 тонн сосисок и сарделек, 34 тонны сметаны, 52 тонны кефира, 10 тонн сливочного масла и около 6 тонн творога. Это ежесуточно. На каждого жителя в Пермском крае в 2019 году было произведено 60 кг муки, 56 кг хлеба и хлебобулочных изделий, и на сладкое: 20 кг кондитерских изделий, в том числе 4 кг шоколадных конфет, около 1 кг карамели и более 2 кг мармелада"