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В Пермь прибудет Пояс Пресвятой Богородицы
Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию Она Сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до Своего Успения. Наследниками двух вдовиц, получивших Пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века она находилась в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Влахернском храме. В X столетии Пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится теперь на Афоне, в Ватопедском монастыре. В 2011 году Пояс был привезен в Россию. Святыня посетила 14 городов, и ей поклонились более трех миллионов паломников. В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург, куда ежедневно стекаются сотни паломников для того, чтобы помолиться Божией Матери перед великой святыней. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей.
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