Миллионным пассажиром прикамской "Ласточки" стал житель Краснокамска
Пригородные поезда «Ласточка» в Пермском крае появились два года назад на направлениях Пермь – Кунгур, затем маршрут был продлен до станции Кишерть, и Пермь – Верещагино.
Сергей Канцур, генеральный директор АО «Пермская пригородная компания»: "Все каналы продажи билетов, это стационарные кассы, это разъездные билетные кассиры, это мобильное приложение РЖД-пассажирам, это терминалы самообслуживания. Вся информация стекается в систему. По «Ласточке» мы поставили отдельный счётчик - и вот оно долгожданное событие – миллионный пассажир".
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