На Компрос вернулись липы

Липы сегодня возвращаются на Комсомольский проспект в Перми, в обновленном виде и прежнем количестве. Так что непривычно пустых мест здесь вскоре не останется.Кира учится на ландшафтного архитектора, поэтому такой открытый урок по посадке лип ей более чем интересен. Зачем вековые деревья в центре города необходимо менять, студентка понимает.Кира Чекирова, студентка Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Прянишникова: "Это очень опасно, когда больные деревья находятся в черте города. Деревья в природе могут расти дольше, чем в городе".Старовозрастные деревья, которые обрамляли аллею на Компросе, действительно частично нуждались в замене, говорят специалисты. Это подтвердили и специальные исследования. При сильном ветре они могли стать угрозой и для пешеходов, и для автомобилистов. При этом крепких «старичков» попытаются максимально сохранить – для них предусмотрена подкормка и другие процедуры.Оксана Харитонова, руководитель ландшафтного сообщества Перми: "Как показывает экспертиза, они уже отжили свой век, их нужно было заменять. Аллея - это целостный объект, который должен подразумевать в себе не только архитектурную часть, в данном случае озеленение играет тоже архитектурную роль".Этой осенью работы по частичной замене зеленых насаждений городские власти ведут на Компросе от Ленина до Екатерининской. Привезли крупномеры из московского питомника. Сейчас уже высадили 23 липы.Для посадки выбрана липа мелколистная. Этот вид деревьев хорошо адаптируется в большом городе, задерживает пыль, а еще он тенеустойчивый и морозостойкий.Чтобы деревья прижились, используют специальную технологию посадки. Укрепляется корневая система с помощью анкеров и ленты. Поливать и подкармливать растения будут через дренажную трубу. Илюса Збруева, заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми: "Делается дренажная труба, она перфорированная, чтобы через него поливать и подкармливать растение, корневую систему, чтобы она получила и полив, и подкормку".Постепенно крупномерные деревья появятся и в других знаковых общественных пространствах города. Например, у Театра-Театра не так давно высадили 7 елей-крупномеров. На Компросе планируются и другие высадки.