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Каждый четвертый житель Прикамья поставил прививку от гриппа
Напомним, на этой неделе в Пермский край поступила вторая партия вакцины против гриппа для взрослых – более 124 тысяч тыс. доз. Поставки идут согласно составленному графику. В настоящее время идет распределение вакцины по медучреждениям региона, пояснили в краевом Минздраве. На сегодняшний день в регион поставлено почти 960 тыс. доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Для взрослого населения – более 585 тыс. доз, для детей – почти 373 тыс. доз.Всего иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.
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