Общее число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 12 тысяч человек
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 133. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,19 (на 21 октября – 1,13).
Из 139 новых инфицированных – 51 мужчина, 79 женщин, 9 детей (мальчик и 8 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 62 человека в возрасте 45-65, 43 человек старше 65 лет.Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 3 человека. Общее число умерших от COVID-19 достигло 362 человек. Еще 237 человек скончались от сопутствующих заболеваний.
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