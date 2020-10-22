В Суксунский пруд выпустили мальков белого амура

Разведением редкой для нас рыбы - белого амура - могут заняться в Пермском крае, в том случае если приживутся выпущенные мальки. Если они выживут, то и водоемы заодно почистят.

Этим малькам белого амура полгода. До того как отправиться в путь в специальной ёмкости, их откармливали, ухаживали, и сейчас пришло время сменить место жительства.

Место запуска мальков редкой для края породы - Суксунский пруд, а инициатор - компания «Прикамский картон», входящая в группу предприятий ПЦБК. Таким образом происходит возобновление биоресурсов, причем, по словам организаторов, продолжение обязательно последует.

Владимир Новиков, представитель ООО «Прикамский картон»: "Сегодняшняя акция не разовая, будет продолжаться, сегодня 4,5 тысячи мальков запустили, планируем ещё две тысячи - ежегодно!"Что касается места выпуска - оно выбрано не случайно, а по совету учёных - белому амуру отводится определенная роль санитара водоема, так как рыба питается именно водной растительностью - а пруд как раз зарастает.

Виктор Демченко, государственный инспектор государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов пермского одела Росрыболовства: "Камыши, манник, такие все растения, которые заиливают весь пруд, надо чистить, и он как живой мелиоратор очищает его".

Таким образом не надо вторгаться в экосистему водоема используя технику, говорят специалисты. Так что белому амуру будет чем заняться на площади в два с половиной квадратных километра.Суксунский пруд - красивое место, старейший искусственный водоем региона - точка притяжения для рыбаков и отдыхающих. Под водой жизнь идёт своим чередом, в том числе и благодаря поддержке человека.

Хорошее дело, говорят местные рыбаки - Михаил Семенюта ещё в детстве рыбалку полюбил, и пруд, по его словам, отлично для этого подходит в любое время года.

Михаил Семенюта, рыбак: "С Красноуфимска, со Свердловска, из Перми, отовсюду сюда рыбаки приезжают, на жерлицу можно щуку поймать, лещ хорошо клюёт, чебак, окунь клюёт".

Группа предприятий ПЦБК является активным участником нацпроекта «Экология». Модернизация очистных сооружений, переработка макулатуры, восстановление лесов и выпуск рыбы в водоемы - всё это в активе пермских промышленников.