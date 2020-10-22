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Культурные учреждения Прикамья на две недели ограничивают работу со зрителями
При этом Вячеслав Торчинский пояснил, что частные театры, кинотеатры могут продолжить свою работу при условии соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора.
Всем учреждениям культуры рекомендовано ограничить служебные командировки сотрудников, совещания проводить в режиме видеоконференции и по возможности перевести работников на удаленный доступ.
Учреждениями культуры, подведомственными краевым властям, временно ограничиваются ранее запланированные всероссийские и международные мероприятия на территории Пермского края, включая международные фестивали, выставки, конкурсы и т.п.
Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность в сфере культуры, переходят на дистанционное обучение.
Музеи и иные организации, осуществляющие музейную и выставочную деятельность, тоже прекращают функционирование для посетителей с доступом в помещения и здания. Возможны прогулки по открытой территории, без посещения закрытых экспозиций. Таким образом, жители Прикамья и гости региона смогут посетить, например, Хохловку и уличные экспозиции завода им. Шпагина.
Для библиотек введен запрет на работу читальных залов в зданиях учреждений. Необходимо обеспечить читателей удаленным доступом к ресурсам библиотек.
Вышеперечисленные меры строго обязательны для государственных учреждений и будут действовать до 8 ноября. Принять такие же меры рекомендовано муниципальным образованиям Пермского края.
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