Культурные учреждения Прикамья на две недели ограничивают работу со зрителями

Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, с 26 октября усиливаются ограничительные меры в пермских учреждениях культуры. Соответствующий приказ принят министерством культуры Прикамья. По словам и.о. министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского , театры, филармония, культурно-досуговые учреждения, а также государственные организации исполнительских искусств на две недели ограничат работу со зрителями. Работать они будут, но без зрителей в зале.При этом Вячеслав Торчинский пояснил, что частные театры, кинотеатры могут продолжить свою работу при условии соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора.Всем учреждениям культуры рекомендовано ограничить служебные командировки сотрудников, совещания проводить в режиме видеоконференции и по возможности перевести работников на удаленный доступ.Учреждениями культуры, подведомственными краевым властям, временно ограничиваются ранее запланированные всероссийские и международные мероприятия на территории Пермского края, включая международные фестивали, выставки, конкурсы и т.п.Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность в сфере культуры, переходят на дистанционное обучение.Музеи и иные организации, осуществляющие музейную и выставочную деятельность, тоже прекращают функционирование для посетителей с доступом в помещения и здания. Возможны прогулки по открытой территории, без посещения закрытых экспозиций. Таким образом, жители Прикамья и гости региона смогут посетить, например, Хохловку и уличные экспозиции завода им. Шпагина.Для библиотек введен запрет на работу читальных залов в зданиях учреждений. Необходимо обеспечить читателей удаленным доступом к ресурсам библиотек.Вышеперечисленные меры строго обязательны для государственных учреждений и будут действовать до 8 ноября. Принять такие же меры рекомендовано муниципальным образованиям Пермского края.