← Культурные учреждения Прикамья на две недели ограничивают работу со зрителями
Валерий Сухих: "Формирование бюджета происходило в беспрецедентно сложных условиях" →
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← Культурные учреждения Прикамья на две недели ограничивают работу со зрителями
Валерий Сухих: "Формирование бюджета происходило в беспрецедентно сложных условиях" →
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20.10.2020 в 10:20
14.10.2020 в 16:15
14.10.2020 в 13:00
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25.09.2020 в 09:05
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Ежегодное послание губернатора депутатам Законодательного собрания Пермского края
Культурные учреждения Прикамья на две недели ограничивают работу со зрителями
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Культурные учреждения Прикамья на две недели ограничивают работу со зрителями
Доставка лекарств и продуктов: акции «Мы вместе» нужны волонтёры
Covid-19: предложено ввести льготы на медикаменты
Что-то пошло не так: почему не хватает лекарств в пермских аптеках
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.10.2020
7 причин выбрать глэмпинг вместо обычной палатки
В Пермском зоопарке появились новые обитатели
В авиационном техникуме за соблюдением требований санитарной безопасности следит искусственный интеллект
Начался прием заявок на премию «Пермь 20Х20»
В выходные изменится движение автобусов на улице Героев Хасана
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