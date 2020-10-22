Доставка лекарств и продуктов: акции «Мы вместе» нужны волонтёры

Требуются волонтеры, как следствие вновь объявленной в Пермском крае акции «Мы вместе». Все волонтерские отряды объединяются одним телефоном горячей линии для помощи пожилым людям. Помощь эта может быть самая разная, но чаще всего просят о доставке лекарств и продуктов.Практика от медицинского университета в волонтерском штабе для Дианы закончилась еще 10 июня. Но ежедневная работа продолжается до сих пор. Летом было небольшое затишье, но с октября количество звонков вновь увеличилось в разы. Единый кол-центр открылся на заводе Шпагина, и здесь всегда готовы прийти на помощь.

Диана Вьюниченко, волонтер: "Привлекает возможность помочь. Я сама думаю про свою бабушку, которая там возможно одна, я могу к ней приехать раз в неделю, а есть люди пожилые и одинокие, которым эта помощь необходима".

Помощь пожилым может быть разная, самая распространенная просьба о доставке продуктов и лекарств. Получив заявку, волонтер забирает заказ в нужной аптеке. После доставляет лекарство непосредственно до двери. Номер заявки здесь как пароль безопасности. Елена Левина таким образом не выходила из квартиры с начала режима самоизоляции.

Елена Левина: "Мы не ходим в магазин, мы все заказываем. Все нормально".Для волонтеров - это свой интересный опыт и возможность сделать доброе дело.

Артем Цой, волонтер: "На самом деле пожилые очень благодарны тебе, когда они искренне тебя благодарят, когда они отзваниваются обратно на линию и говорят: передайте спасибо волонтерам, они замечательные".

Платформа «Мы вместе» объединяет сразу несколько волонтерских отрядов, это волонтеры-медики, ОНФ, и даже партийные проекты. Есть один телефон, по которому могут звонить пожилые люди со всего Пермского края. Далее заявка передается одному из полутора тысяч волонтеров. Обычно за исполнение берется тот, кому это ближе всего.

Влада Галанова, волонтер: "Волонтеров действительно много не бывает, и я хочу пригласить всех неравнодушных граждан присоединяться к штабу помощи пожилым, это действительно упрощает задачу".

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермяки всегда в лидерах, особенно в части взаимовыручки. Ещё раз им большое спасибо, главное, чтобы они ещё себя берегли и были здоровыми".

В день на телефон единой горячей линии сейчас поступает несколько десятков звонков. И потребности в добрых делах пока не становится меньше.