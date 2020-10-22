← Что-то пошло не так: почему не хватает лекарств в пермских аптеках
Доставка лекарств и продуктов: акции «Мы вместе» нужны волонтёры →
Covid-19: предложено ввести льготы на медикаменты
Во-вторых, глава региона обратился к прокуратуре и Следственному комитету с просьбой подключиться к проблеме плохо работающей системы маркировки лекарств.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В моем понимании, конечно, работа компании должна быть налажена, либо все-таки мы должны снести вопрос маркировки на более поздний срок, когда у нас ситуация с ковидом и с тем же самым гриппом — она будет значительно проще".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Что-то пошло не так: почему не хватает лекарств в пермских аптеках
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.10.2020
7 причин выбрать глэмпинг вместо обычной палатки
В Пермском зоопарке появились новые обитатели
В авиационном техникуме за соблюдением требований санитарной безопасности следит искусственный интеллект
Начался прием заявок на премию «Пермь 20Х20»
В выходные изменится движение автобусов на улице Героев Хасана
15 лет назад в Перми открыли Красавинский мост
В Прикамье рассмотрят вопрос раздачи лекарств людям, находящимся на домашнем лечении
В Прикамье появится единая справочная служба по наличию лекарств в аптеках
Добавить комментарий: