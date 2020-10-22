Что-то пошло не так: почему не хватает лекарств в пермских аптеках

Дефицит лекарств в пермских аптеках, а главное - пути выхода из кризиса, обсуждались сегодня на встрече губернатора Дмитрий Махонина с представителями фармацевтических сетей. Как выяснилось, у проблемы сразу несколько причин, и решать их придется по очереди.

За дефицитом только в аптеку. Сети Пермского края убирают из онлайна препараты, пользующиеся повышенным спросом. Как стало известно сегодня, причина тому - скупщики лекарств, пытающиеся нагреться на ажиотаже.

Так что провизоры будут лично регулировать отпуск. Беспрецедентно высокий спрос существует на противовирусные и антибактериальные препараты. ОРВИ и Ковид, а еще всем контактным назначают профилактическое лечение, или они это делают самостоятельно. В итоге - дефицит. По данным Минздрава, в регионе лекарств, которыми лечат коронавирус, осталось на месяц. А антибактериальных препаратов - на две недели.

Елена Струева, начальник управления по организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края: "Серьезное опасение вызывает малое количество препарата ванкомицин - их менее тысячи упаковок в Пермском крае и моксифлоксацин - их у нас в крае осталось около двух тысяч упаковок". На совещании у губернатора пытаются понять, по каким причинам аптеки не справляются с нагрузкой. Посредством видеоконференцсвязи приглашены представители самых крупных сетей. Первая причина - заводы не сумели оперативно среагировать на многократно выросший спрос.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "По линии Минздрава, Елена Ниловна, соберите сегодня же, чтобы я с производителями смог связаться и проговорить о первоочередных или приоритетных поставках в регион лекарственных препаратов".

Но это еще не все. Аптечные сети говорят, что у них есть, чем покрыть часть спроса. Но они не могут. С 1 июля этого года каждая упаковка должна пройти маркировку в федеральной системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Предполагается, что это делается онлайн, на специальном сайте, быстро и оперативно. Но что-то пошло не так - сервис зависает.

Татьяна Горкунова, руководитель отдела ассортиментной политики АС «Планета здоровья»: "В Перми на оптовом складе лежит 1 млн 200 тысяч упаковок препаратов, которые мы не можем выпустить в продажу. 755 позиций разных препаратов лежит в аптеках. Мы ждем разрешения на продажу этих препаратов".На совещании у главы региона о подобных проблемах заявляют и остальные представители аптечных сетей.

Решение этой проблемы в компетенции федеральных властей. До профильного вице-премьера российского правительства информация доведена. В том числе Дмитрий Махонин докладывал. Сейчас решено отправить уже официальное письмо с требованием отладить работу системы. Глава региона уверен, что проблему с нехваткой медикаментов в ближайшие дни удастся решить. А пока с сетями договорились в течение недели создать единую справочную службу, посредством которой нужное лекарство можно будет найти в одной из аптек региона.