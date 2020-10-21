«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.10.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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20.10.2020 в 10:20
14.10.2020 в 16:15
14.10.2020 в 13:00
13.10.2020 в 10:12
11.10.2020 в 11:11
20.10.2020 в 15:52
20.10.2020 в 11:20
14.10.2020 в 14:29
08.10.2020 в 12:05
25.09.2020 в 09:05
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.10.2020
В Пермском зоопарке появились новые обитатели
В авиационном техникуме за соблюдением требований санитарной безопасности следит искусственный интеллект
Начался прием заявок на премию «Пермь 20Х20»
В выходные изменится движение автобусов на улице Героев Хасана
15 лет назад в Перми открыли Красавинский мост
В Прикамье рассмотрят вопрос раздачи лекарств людям, находящимся на домашнем лечении
В Прикамье появится единая справочная служба по наличию лекарств в аптеках
В Росздраве официально признали дефицит лекарств в пермских аптеках
Премьера на телеканале «Россия» - многосерийная драма «Зови меня мамой»
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Как выбрать кухонные миксеры REDMOND
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В Перми открывается выставка «Время и деньги»
Новый рекорд - за сутки в Пермском крае выявлено 132 случая коронавируса
В Перми открыли новую спортивную площадку
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.10.2020
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском зоопарке появились новые обитатели
В авиационном техникуме за соблюдением требований санитарной безопасности следит искусственный интеллект
Начался прием заявок на премию «Пермь 20Х20»
В выходные изменится движение автобусов на улице Героев Хасана
15 лет назад в Перми открыли Красавинский мост
В Прикамье рассмотрят вопрос раздачи лекарств людям, находящимся на домашнем лечении
В Прикамье появится единая справочная служба по наличию лекарств в аптеках
Как выбрать кухонные миксеры REDMOND
Жителей Лысьвы обеспечат чистой водой
В Перми открывается выставка «Время и деньги»
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