7 причин выбрать глэмпинг вместо обычной палатки





Отдых на открытом воздухе – один из трендов современного общества. Массовая урбанизация приводит к тому, что численность жителей крупных городов неуклонно возрастает. Постоянный шум, пробки на дорогах, толкотня в общественном транспорте – все это изматывает человека. И лучший способ восстановить душевный покой – отправиться на отдых в лес или к водоему, чтобы провести время в гармонии с природой.

Многие туристы предпочитают растягивать такой досуг на пару-тройку дней, а не устраивать поход всего лишь на несколько часов. И для ночлега в диких условиях традиционным аксессуаром является тентовая палатка. Однако прогресс неумолим, и производители туристической экипировки постоянно работают над все более качественным удовлетворением своих клиентов. Именно поэтому в последние годы большую популярность обретают глэмпинги.

Такие объекты представляют собой нечто среднее между туристической палаткой и комфортабельным отелем. Они одновременно объединяют в себе преимущества и нивелируют недостатки их обоих. Давайте разберемся, почему же, планируя загородный отдых, следует купить глэмпинг в Москве, а не довольствоваться старой-доброй палаткой.

Достоинства глэмпингов

Все возрастающая популярность таких геодезических конструкций обусловлена рядом их неоспоримых преимуществ:

- Мобильность, не уступающая палатке.

- Легкость, не требующая заливки фундамента.

- Вместительность.

- Надежность.

- Защита от атмосферного воздействия.

- Полноценная бытовая оснастка.

- Привлекательный внешний вид.

Чаще всего глэмпинги используются в качестве средне- и долгосрочных сооружений. Их устанавливают в курортных зонах, домах отдыха, туристических, пляжных комплексах и т.п. Далеко не всегда они эксплуатируются круглый год, но часто – на протяжении определенного сезона или нескольких месяцев. Перевозить такие конструкции можно в разобранном виде. При этом их доставка возможна, буквально, куда угодно.

Глэмпинг массивнее обычной палатки и в разы тяжелее. Но его вес относительно небольшой: он может исчисляться десятками килограммов или парой-тройкой центнеров, в зависимости от размеров и оснастки. В любом случае, установка сооружения не требует укладки прочного основания – его можно смонтировать непосредственно на грунтовой поверхности.

Вместительность такой геодезической конструкции намного больше, чем у обычной палатки. Фактически, ее можно считать компактным однокомнатным домиком. За счет наличия свободного пространства в помещении можно обустроить все так, как дома: установить кровать, стол, стулья, оборудовать освещение, климатическую технику и т.п. Конечно, речь не идет о царских хоромах. Однако в таком туристическом домике гораздо удобнее отдыхать, чем в спальном мешке под тентом.

Важное преимущество глэмпинга заключается в его надежности. Конструкция такого сооружения является геодезической. А потому ветровая и сейсмическая нагрузка на нее распределяется равномерно между всеми комплектующими. Вот почему такой палатке не страшны ни сильные порывы ветра, ни подземные толчки. Также она отлично защищает внутреннее пространство от внешнего воздействия: сохраняет тепло или прохладу, предотвращая проникновение дождя, снега и других осадков.

Наконец, глэмпинги еще и очень красивые. Понятно, что эстетичность в вопросе загородного отдыха уступает по важности комфорту. Однако, когда желанные удобства достигнуты, начинаешь обращать внимание на экстерьер. Фото возле купольной палатки необычной формы станет украшением любого альбома. А если вы организовываете туристический бизнес или кэмпинг, то такие мини-коттеджи могут стать визитной карточкой всего проекта!