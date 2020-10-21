← В авиационном техникуме за соблюдением требований санитарной безопасности следит искусственный интеллект
В Пермском зоопарке появились новые обитатели
Всего в пермском зоопарке сейчас насчитывается порядка 4 тысяч животных 324 видов, включая рыб.
Зверинец уже перешёл на зимнее расписание. Время работы - с 10 до 18:00. Касса открыта до 17:00. При посещении необходимо иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В авиационном техникуме за соблюдением требований санитарной безопасности следит искусственный интеллект
Начался прием заявок на премию «Пермь 20Х20»
В выходные изменится движение автобусов на улице Героев Хасана
15 лет назад в Перми открыли Красавинский мост
В Прикамье рассмотрят вопрос раздачи лекарств людям, находящимся на домашнем лечении
В Прикамье появится единая справочная служба по наличию лекарств в аптеках
Как выбрать кухонные миксеры REDMOND
Жителей Лысьвы обеспечат чистой водой
В Перми открывается выставка «Время и деньги»
Новый рекорд - за сутки в Пермском крае выявлено 132 случая коронавируса
Добавить комментарий: