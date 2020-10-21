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15 лет назад в Перми открыли Красавинский мост
При открытии гости подчеркивали преемственность строительства — его называли «Мостом трех губернаторов», потому что его последовательно строили при администрациях Владислава Игумнова, Юрия Трутнева и Олега Чиркунова.
Название моста происходит от близлежащего болота Красава, расположенного на левом берегу Камы. Название было выбрано комиссией из трёх вариантов — финалистов конкурса, среди которых были также «Заостровский» и «Закамский».
Кроме моста, пермяки получили прекрасные песчаные пляжи ниже по течению Камы - песок нанесло, когда под мостом намывали грунт.
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