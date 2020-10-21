В Прикамье рассмотрят вопрос раздачи лекарств людям, находящимся на домашнем лечении

Правительство в лице губернатора Дмитрия Махонина проблемы дефицита лекарств признают, сегодня после встречи с представителями аптечных сетей, лекарственному обеспечению посвятят заседание краевого операштаба. Один из вопросов - бесплатная раздача лекарств людям, находящимся на домашнем лечении.

Противостоянию коронавирусной инфекции было посвящено и утреннее заседание правительства. По данным регионального минпромторга на сегодняшний день 100 предприятий на территории края могут производить до двух с половиной миллионов масок, наличие которых сейчас контролируют в транспорте, торговых точках на предприятиях. Ещё одним эффективным способом профилактики называют перевод сотрудников на дистанционный режим работы, правда, активность в этом направлении низкая.Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства-министр промышленности и торговли Пермского края: "Небольшое количество работодателей воспользовалось возможностью перевода сотрудников на удалённую работу, и по состоянию на конец прошлой недели из ста тысяч сотрудников крупных предприятий края, которые мы мониторим, лишь семь тысяч было переведено на удалённую работу". Практика денежных выплат многодетным семьям вместо получения земельного участка будет продолжена. Этому также было посвящено заседание правительства. Основной проблемой получения участков на заседании правительства назвали ограниченный земельный ресурс. Предложенный вариант заинтересовал многодетных в разных территориях края, речь идёт на сегодняшний день о Перми, Звёздном, Осе и Добрянке. Список этот будет расширяться. При этом при получении такой выплаты её размеры и цели использования должны определяться в каждом муниципалитете самостоятельно.Ксения Хайруллина, и.о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края: "Главам муниципальных образований рекомендуется в оперативном режиме размещать информацию о возможности получения единовременной денежной выплаты с указанием контактных данных ответственных специалистов, а гражданам при заинтересованности в такой поддержке обращаться в администрацию по месту проживания".