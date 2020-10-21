В выходные изменится движение автобусов на улице Героев Хасана
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, на время проведения ремонтных работ на сетях газоснабжения автобусные маршруты будут следовать по разным схемам движения. Для удобства пассажиров на автобусах будут установлены таблички с информацией о конечном пункте маршрута.
Например, автобус №19 «микрорайон Липовая гора – улица Попова» будет следовать по двум разным схемам движения:
– 50% автобусов будут следовать по маршруту «улица Попова – улица Нейвинская»;
– 50% автобусов будут следовать по маршруту «улица Попова – микрорайон Липовая гора». В прямом и обратном направлениях от улицы Героев Хасана автобусы будут следовать в объезд по улицам Хлебозаводской, Куйбышева, Василия Васильева и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «улица Яблочкова» (в направлении микрорайона Липовая гора), «улица Лодыгина», «улица Анвара Гатауллина», «Хладокомбинат», «Элеватор» (в направлении микрорайона Липовая гора), «улица 1-я Бахаревская», «улица 2-я Бахаревская» и на существующих автобусных остановочных пунктах.
Автобусный маршрут №57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» в прямом и обратном направлениях от улицы Героев Хасана будет следовать по улицам Хлебозаводской, Куйбышева, Лодыгина и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочном пункте «улица Яблочкова» (в направлении микрорайона Крохалева) и на существующих остановках. Заезд на остановочный пункт «микрорайон Липовая гора» осуществляться не будет.
Автобусный маршрут №75 «микрорайон Соболи – площадь Дружбы» будет следовать по двум разным схемам движения:
– некоторые автобусы будут следовать по маршруту «микрорайон Соболи – улица Нейвинская». От Бродовского тракта автобус будет следовать в объезд по улицам Героев Хасана, Василия Васильева, Куйбышева, Хлебозаводской, Героев Хасана. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Базы», «Молкомбинат», «улица 2-я Бахаревская», «улица 1-я Бахаревская», «Элеватор» (в обратном направлении), «Хладокомбинат», «улица Анвара Гатауллина», «улица Лодыгина», «улица Яблочкова» (в направлении микрорайона Соболи) и на существующих остановках;
– некоторые автобусы будут следовать по маршруту «улица Нейвинская – площадь Дружбы». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановках.
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