В Прикамье появится единая справочная служба по наличию лекарств в аптеках
«Посмотрите, в каком формате для людей будет удобнее – звонить по телефону или искать онлайн. От всех сетей мы получили согласие на подачу данных об остатках препаратов в магазинах и на складах, поэтому сейчас важно организовать процесс информирования жителей», - обозначил Дмитрий Махонин.
Вопрос взят краевым Минздравом в работу, предполагается, что единое справочное окно по наличию антибиотиков, противовирусных препаратом и иммуномодуляторов заработает в Прикамье в течение недели.
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