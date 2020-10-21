Как выбрать кухонные миксеры REDMOND

Каждая современная хозяйка, увлеченная кулинарией, мечтает о хорошем миксере для дома. Разберемся, чем же они отличаются, какие бывают виды миксеров, расскажем про лучшие модели этого года, а также вы узнаете полезный совет о том, как удачно выбрать миксер, такое кухонное устройство пригодится в каждом доме. Миксер REDMOND - незаменимый помощник на кухне, который взбивает и замешивает ингредиенты быстро, без налипания и расплескивания. Такое устройство доступно по цене и максимально эргономично. Если вы решили купить миксер, то вам следует обратить внимание на режимы скорости, наборы насадок, мощность. В быту достаточно иметь миксер с режимом от 2 до 4 скоростей. Крупный помол получается при низкой скорости, более мелкий помол обеспечивает высокая скорость.

Разнообразие насадок

- Блендер– это основная насадка для измельчения.

- Насадки для пюре.

- Венчики подойдут для взбивания кремов и коктейлей.

- Спиралевидные крючки для замешивания теста.

- Насадка - электрический нож.

- Насадка – сито.

Что нужно знать о мощности миксеров

Главным критерием при выборе миксера является его мощность. Его показатель варьируется от 140 до 2000 Вт. Для мягких продуктов подойдет техника мощностью до 550 Вт, для более твердых продуктов следует подобрать мощность от 600 Вт и выше. Цена зависит также от мощности, чем она выше, тем дороже товар.

Миксеры бывают стационарные и ручные. Ручной миксер снабжен ручкой, в которую встроен двигатель. При работе с таким миксером его необходимо держать в руке. Он значительно меньше стационарного и ингредиенты можно смешивать в любой емкости.

Стационарный миксер более удобный в работе. У него имеется подставка, на ней установлена чаша. Самый оптимальный вариант – это планетарный миксер, он легко моется, долго служит и прост в эксплуатации. Чаще всего такие миксеры снабжены чашей из нержавеющей стали или пластика. У более дорогих моделей встречается закаленное стекло.

Немаловажно наличие таких дополнений, как: Turbo режим, переключение скоростей, прорезиненная ручка. Все они значительно облегчат вашу работу. Миксеры REDMOND снабжены системой автоматического отключения, имеют 5 скоростей. Насадки для взбивания и замешивания идут в комплекте, изготовлены из нержавеющей стали.

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