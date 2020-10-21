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Жителей Лысьвы обеспечат чистой водой
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в регионе действует несколько краевых и федеральных программ по приведению коммунальной инфраструктуры в порядок. Наиболее серьезные средства на модернизацию водопроводов и систем водоподготовки поступают в рамках приоритетного проекта „Чистая вода“. В общей сложности в ближайшую «пятилетку» регион получит из федерального бюджета 2 млрд руб. Участниками проекта являются 11 муниципалитетов. После реализации проекта качество водоснабжения улучшится для 470 тыс. жителей Пермского края.
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