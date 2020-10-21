В Перми открывается выставка «Время и деньги»

К 20 октября в Пермском крае развернут более 300 дополнительных коек для лечения пациентов с коронавиурсом на базе Городской больница №2 им. Граля. Перепрофилирован будет 7-этажный корпус на ул. Плеханова, 36. Об этом сообщает краевой Минздрав. Не перепрофилированными останутся отделения урологии и офтальмологии. Пациенты, которым была назначена плановая госпитализация будут маршрутизированы в больницу им. С.Н. Гринберга, ГКБ № 4, ГКБ им. В.А. Тверье, Пермскую краевую клиническую больницу, МСЧ №140, больницу «РЖД-Медицина», кардиодиспансер, Пермскую центральную районную больницу (ш. Космонавтов, 359, Пермский район). Из развернутых в больнице им. Граля 300 коек 70 будут оснащены кислородом. При этом число таких коек планируется увеличить. На сегодня в Прикамье развернуто 3207 коек для пациентов с COVID. К сегодняшнему дню было перепрофилировано еще 50 коек в Больнице Коми-Пермяцкого округа. Таким образом, к середине следующей недели в Пермском крае число коек для пациентов с коронавирусом будет увеличено до 3,5 тысяч. Как заявляют в региональном Минздраве, мест для лечения пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией в медучреждениях Пермского края достаточно.