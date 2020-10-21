Новый рекорд - за сутки в Пермском крае выявлено 132 случая коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 994. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,13 (на 20 октября – 1,13).Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 4 человека. Общее число умерших от COVID-19 достигло 359 человек. Еще 234 человека скончались от сопутствующих заболеваний.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открыли новую спортивную площадку
Завтра губернатор выступит с ежегодным посланием депутатам ЗС - смотрите трансляцию на канале "Россия 24" и на сайте ГТРК "Пермь"
Недосягаемые группы: как снимают инвалидность дистанционно
Работал «ювелирно». В Перми перед судом предстанет серийный карманный вор
Инновации в действии
Краевой Минпромторг: из 100 тысяч сотрудников промпредприятий только 7 тысяч переведены на удаленную работу
В МВД предупредили об ответственности за фейковую информацию
Смахивает на панику: пермяки бездумно скупают лекарства
Интервью с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.10.2020
Добавить комментарий: