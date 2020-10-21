В Перми открыли новую спортивную площадку

Когда стройка несет радость людям. В Перми одной спортивной площадкой стало больше. С ней город разменял пятый десяток спортплощадок, построенных по принципу шаговой доступности - для занятий спортом фактически у себя во дворе.Площадку ждали с 2016 года, говорят жители микрорайона Островский. Вопрос с землей решился благодаря совместной работе городских властей, депутатов и комитета по физической культуре. Теперь позаниматься спортом тут могут как минимум две тысячи семей.Наталья Мельник, депутат Пермской городской думы: "Все сделано добротно и хорошо и очень надеюсь, что родители и дети будут довольны. Дети занимаются делом, и у родителей есть возможность с детьми пообщаться".На стадионе сделали современное покрытие, специальные ворота. Здесь ребята смогут заниматься 20 видами спорта.Для удобства спортсменов предусмотрена и инвентарная. Сейчас здесь хранятся столы для настольного тенниса, которые можно выносить на улицу. Есть и удобные полочки для хранения инвентаря или одежды для переодевания.На все, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» ушло 3 млн 900 тысяч рублей.Василий Кузнецов, координатор федерального проекта «Детский спорт в Пермском крае»: "В каждой территории, куда приходит доступный спорт, где размещается такой муниципальный спортивный объект - это всегда праздник, который будет в этих дворах постоянно. Здесь всегда будут дети, родители и более взрослые люди".А это улучшит качество жизни в микрорайоне. Впрочем, это уже пятый стадион такого рода, который открылся в этом году в Перми. Впереди еще два. Сергей Сапегин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми: "Этого бы не случилось без поддержки депутатов Пермской городской думы и поддержки инициатив жителей, и их собственная инициатива как раз воплощается в такие площадки".Сегодня у каждого желающего была возможность сдать и нормы ГТО прямо на площадке под контролем специалистов. А в скором времени здесь появится и свой тренер, который будет проводить бесплатные занятия.