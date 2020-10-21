← Недосягаемые группы: как снимают инвалидность дистанционно
Завтра губернатор выступит с ежегодным посланием депутатам ЗС - смотрите трансляцию на канале "Россия 24" и на сайте ГТРК "Пермь"
Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте губернатора и правительства Пермского края, на телеканале "Россия 24", на сайте ГТРК «Пермь», сайте Законодательного собрания Пермского края, а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и Правительства Пермского края в социальных сетях.
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