Недосягаемые группы: как снимают инвалидность дистанционно

Проснуться однажды совершенно здоровым - формально, согласно заключениям экспертов. Все бы ничего, но до этого человек перенес тяжелую операцию, имел группу, но не прошел очередную комиссию, которая, к слову, и в глаза-то его не видела, работала дистанционно. Два года назад Сергею сделали операцию на лёгком, при этом, рассказал мужчина, пришлось удалить часть рёбер. После поставили вторую группу инвалидности, через год - третью, и внезапная новость этого октября - заочно экспертами принято решение - здоров! Инвалидность не установлена.Сергей Ширяев: "Прошёл ещё год - дали ничего! На этот раз меня даже не вызвали, позвонили по телефону - сказали, давайте трудоустраивайтесь".Сергей и его супруга такими выводами оказались шокированы. По словам Елены, здоровье не позволяет мужу полноценно трудиться.Елена Никишина: "Перед операцией доктор предупреждал, готовься к тому, что выйдешь инвалидом, но, по крайней мере, он живой".Искать справедливости Сергей и Елена отправились в главное региональное бюро медико-социальной экспертизы, в его ведении находится определение инвалидности. Этим занимаются сотрудники экспертных подразделений в территориях. При этом новое обследование может быть очным. По словам руководства, вполне может быть, что решение первой инстанции будет отменено.Ольга Плотникова, и.о. руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю: "Гражданину проведут экспертизу в экспертном составе главного бюро, разъяснят, почему принято такое решение, в случае выявления каких-либо нарушений при проведении экспертизы в первичном бюро, значит, соответствующим образом его изменят".Что касается заочного принятия решения, во время пандемии действует такая схема, говорят специалист: есть медицинские справки, результаты анализов, всё в совокупности служит исходными данными для того, чтобы назначать инвалидность или нет".Путь может оказаться долгим и привести в Москву, в центральную штаб-квартиру бюро медико-социальной экспертизы. Всё будет зависеть от того, чем закончится обращение дня сегодняшнего.Тут, говорят сторонние эксперты, либо столичные коллеги вернут всё на круги своя, либо обращаться в суд, который также потребует результатов экспертизы - независимой, но такие делают не везде, во всяком случае, в Перми точно нет.Евгений Козьминых, генеральный директор Пермской медико-правовой коллегии: "Есть в Москве, Петербурге, Новосибирске, туда, но заранее дать гарантию, что вот это независимое бюро встанет на сторону истца-гражданина, конечно, никто не может".Сейчас Сергей и Елена надеются на то, что всё-таки решение будет пересмотрено. На рассмотрение заявления отводится 30 суток, но это не значит, что в бюро будут выжидать месяц - скоро станет понятно, закончится эта история или превратится в хождение по кабинетам разного уровня.