Пермский край принял участие в Московском международном форуме "Открытые инновации - 2020". Удивлять гостей форума требовалось техническими прорывами, и как заявили в правительстве региона - сделать это удалось.Инновации в действии. Евгений, пользователь мобильного приложения Yamagoo, выбирает себе работу на сегодня.Евгений Канзапаров, пользователь приложения Yamagoo: "Приложение подбирает мне мои заказы, которые я могу выполнить, и я уже выбираю".Заказ на услуги сантехника могут прийти от компании или частного лица. Сегодня помощь понадобилась в обычной квартире.Благодаря приложению специалист получил заказ, а клиент — помощь за полчаса. Львиная доля времени ушла на дорогу. Среди ближайших нововведений - функционал и для самозанятых граждан.Разработчики обещают, что уже в скором времени Евгений сможет в приложении оформлять чеки и даже оплачивать налоги.Детище пермских IT-шников сейчас активно покоряет Россию и страны СНГ.Разработчики БИОТ, тоже из Перми, ни много, ни мало, замахнулись на весь мир. Это комплексное решение на основе специальной программы, выявляющей риски для здоровья человека. Всего-то и надо, что носить на руке специальный браслет. Остальное сделает искусственный интеллект и передаст информацию врачу.Дмитрий Тачкин, руководитель центра цифровых решений группы компаний ITPS: "Мы смогли выявить пневмонию за несколько дней до появления субъективных синдромов. То есть человек еще ничего не чувствовал, а мы уже видели, что появились риски".Сейчас сервис проходит обкатку, после чего он выйдет на широкий рынок. Эти и многие другие перспективные пермские разработки были представлены на онлайн выставке «StartUp Expo». В деловой части, посвященной инновациям, принял участие глава региона Дмитрий Махонин. В своем выступлении губернатор подчеркнул, что в крае сейчас реализует более 60 проектов, связанных с цифровыми технологиями. А что касается глобальных задач, то здесь регионам страны надо объединяться, а не конкурировать. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Рынки становятся глобальными, и выход на эти рынки имеет ключевое значение для развития региональных экономик. Поэтому, конечно, хочется, чтобы государство расставляло приоритеты между регионами и создавало центры компетенций, где мы в кооперации друг с другом создавали конечную продукцию высокого передела, либо высокоемкую научную продукцию".Форум в этом году проходит онлайн. Впрочем, к такому же формату по понятным причинам стремится и бизнес-сообщество. И даже привычные выставки, на которых десятилетиями заключались главные сделки, а стартапы устремлялись ввысь, теперь уходят в сеть. У пермских разработчиков есть идея и на этот счет — проект «Онлайн Экспо», запущенный еще в прошлом году, сейчас на своей площадке объединил пермские перспективные компании.