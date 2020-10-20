Пора менять резину: в Прикамье ожидается гололедица

В ГИБДД автомобилистам настоятельно рекомендуют менять резину с летней на зимнюю. Ухудшение положения на дорогах ожидается уже в четверг. Впервые в этом осеннем сезоне появятся условия для формирования гололедицы на некоторых участках автотрасс.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "На этой неделе температура будет ниже климатической нормы примерно на один градус. Во вторник температура будет еще положительной - до +5+6 градусов, а в среду уже не выше +1+2. В дневные часы ожидаются осадки ливневого характера в виде мокрого снега, может сформироваться снежный покров. В четверг и пятницу ожидается наиболее серьезное похолодание. Дневная температура может быть слабо отрицательной, в ночные часы все будет зависеть от прояснений. Если будет облачно, температура составит -3-7, а в случае прояснений может приблизиться к минус 10. Предварительно к концу недели ожидается выход циклона, ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, и потепление. Серьезные снегопады возможны в выходные на севере региона".