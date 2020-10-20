Когда деревообработку можно назвать экологичной?

Защита окружающей среды в наше время уже не просто дань моде, это – показатель ответственности предприятия. Соблюдение принципов экологичности, мера необходимая, ведь ресурсы нашей планеты не бесконечны, особенно лесные богатства. Кроношпан, предприятия, занимающиеся производством ДСП, имеют низкий класс опасности для окружающей среды, так как соответствуют общемировым нормам.

Есть вопросы к выбросам

Чадящие в небо трубы заводов – это то, что люди чаще всего видят, представляя себе любое производство. Но на самом деле такой подход давно устарел. Деревообработка – одна из самых безопасных для экологии областей.

- Производство ДСП само по себе не требует высоких энергетических затрат и применения дополнительных химических составов. Отходами таких заводов должны являться только вода и пар.

-На заводе, заботящимся об экологии, должна быть установлена труба для вывода отходов в воздух, высотой около 100 метров, с дополнительной системой очистки. Такое устройство даст возможность осесть частицам грязи на фильтрах и внутренних стенках и в атмосферу попадёт только чистый пар.

-Жидкости, используемые в производстве, должны не только проходить очистку на заводе, но и после выводиться в систему городской канализации. Таким образом, вода будет сливаться в водоёмы только после двойной очистки.

Как быть с вырубкой деревьев?

-Производство ДСП не требует вырубки ценных пород деревьев и массированных лесозаготовок. Качество сырья не будет влиять на свойства конечного продукта. Это даёт возможность использовать вторичное сырьё и сухой лес, выступая скорее в качестве санитаров.

- Кроношпан Башкортостан занимается высадкой медоносных пород деревьев, совместно с союзом пчеловодов республики, что создаёт безопасные для насекомых пространства для сбора мёда. В таких местах не используются пестициды, которые могут привести к гибели ульев.

занимается высадкой медоносных пород деревьев, совместно с союзом пчеловодов республики, что создаёт безопасные для насекомых пространства для сбора мёда. В таких местах не используются пестициды, которые могут привести к гибели ульев. -Компании, которые заботятся об экологичности производства занимаются не только лесопосадками, но и восстановлением биосферы. Ведь важно не засадить новые ряды деревьев под новую вырубку и грядущие нужды компании, а воссоздать лес в его первоначальном виде, сделав комфортным для -проживания в нём животных.

-Предприятие может заниматься скупкой древесины у населения, принимая, например, новогодние ёлки. Таким образом, привлекая к заботе об окружающей среде и ответственному потреблению и людей, не занятых в отрасли.

Открытость производства и просветительская работа

-Кроме обязательных внутренних проверок и контроля на всех этапах, предприятие, заявляющее о своей экологичности, обязано допускать с проверками природоохранные органы.

-Деятельность и процессы должны оставаться открытыми, а любые изменения согласовываться с администрацией населённых пунктов, в которых расположено производство. А для местных жителей могут быть организованы экскурсии, чтобы те могли убедиться в безопасности.

-В рамках работы с населениемруководством экопозитивных предприятий организовываются мероприятия, чтобы донести важность заботы об окружающей среде.

- На территории предприятий могут быть организованы парки, в которых поселены дикие животные. Это не только хорошо для имиджа компании, но также наглядно иллюстрирует экологическую обстановку в районе. Здоровые, сытые и обильно размножающиеся питомцы – яркий маркер, говорящий о чистоте производства.

Можно сделать выводы, что производство по обработке древесины, организованное согласно принципам заботы об экологии будет скорее своим присутствием приносить пользу природе. Сейчас всё больше заводов или переходят, или сразу строятся с учётом экологических стандартов.