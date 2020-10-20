В Прикамье открыли музей домового

В поселке Кордон Косинского района открыли музей домового.В мешковину кладут синтепон - получается заготовка для головы домового. Похожим образом делают туловище. Затем крепят глаза, а бороду делают из льна.В поселке Кордон делают игрушки домовых с 2006 года. В золотое для предприятие время за год выпускали до 600 тысяч штук. В смене тогда трудилось до 100 человек. Сейчас обороты сильно упали, что связывают с растущей конкуренцией. Однако местные домовые до сих пор пользуются спросом в России и за рубежом.На предприятии сохраняют все этапы изготовления. Весь цикл в одном месте. Нужно только привозить материалы.Дизайнер готовит макеты, вырезает заготовки из дерева, здесь же шьют одежду для игрушек.Чтобы сохранить историю, решили создать собственный музей домового, здесь собраны игрушки за все время работы предприятия - от первых моделей до современных.Неизменным остается одно - круглое лицо и добродушная улыбка домового. Игрушка домового - оберег, символ достатка и защиты дома.В музее собрана и другая продукция - например, грелки на чайник в виде героев русских сказок.Музей пока не начал полноценно работать из-за пандемии коронавируса, но власти Косинского района планируют внести музей в туристическую карту округа, куда войдут также и деревня Бачманово, где покажут обрядовый праздник Гаврилов день, и село Коса, где пройдет фестиваль исторических мест. А по дороге к селу Коса есть место, которое не пропустят гости - парк деревянных скульптур Егора Утробина. Этот парк также попадет в туристическую карту Коми-Пермяцкого округа.