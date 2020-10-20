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В Пермском крае выявлено 128 новых случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 862. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,13 (на 19 октября – 1,13).
Из 128 новых инфицированных – 49 мужчин, 78 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 9 человек, 61 человек в возрасте 45-65, 57 человек старше 65 лет.Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 5 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 355 человек.
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