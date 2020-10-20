← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2020
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Гипермаркеты не будут обслуживать покупателей без масок
На входе в торговые центры из-за масок случались не только словесные конфликты. Впрочем, разумных людей, кому не надо ничего объяснять, пока подавляющее большинство.
Руководители торговых комплексов вспоминают, что особенно тяжело было весной. Тогда коронавирус казался чем-то далеким, что точно со мной не случится.
Татьяна Кудряшова, директор торгового комплекса: "Когда мы только начинали, много людей сопротивлялись и не хотели надевать маски и скандалили на входе, а сейчас уже ситуация немножко изменилась". С тех пор правила для торговых центров только ужесточились. На кассе без маски теперь просто не обслужат, несмотря на все уговоры. И даже при этом надеть маску сегодня забывает каждый восьмой покупатель.
Элина Яренко, директор департамента маркетинга и коммуникация торговой сети: "Несмотря на то что человек может верить в коронавирус или не верить в коронавирус, он обязан находиться в маске, правила едины для всех".
Отсутствие маски простой забывчивостью уже не оправдать. В каждой уважающей себя торговой точке есть уголок покупателя, где можно продезинфицировать руки, получить одноразовые маски и перчатки.
На последнем заседании оперштаба по предотвращению коронавируса глава региона Дмитрий Махонин особое внимание уделил контролю масочного режима в торговых сетях и на общественном транспорте. После этого провели 126 проверок, выявлено 32 нарушения.Лариса Тартачная, начальник отдела лицензирования Минпромторга Пермского края: "В начальной стадии у нас дается предупреждение, чтобы администрация могла исправить свои огрехи, а в дальнейшем, если повторно выявляется, более строгая мера применяется, вплоть до составления протокола".
Насколько эффективны маски для профилактики, лучше всего могут рассказать в ковидном отделении 3-й медсанчасти. Врачи не снимают их здесь уже несколько месяцев.
Александр Буторин, главный врач МУЗ «Городская клиническая больница №3»: "Считаю, что маски это достаточно просто, понятно и эффективно. Считаю, что маски должны быть у всех жителей нашего города".
Штрафы и ужесточение правил в транспорте и в торговых центрах уже принесли свои плоды. Но основной расчет все-таки на сознательность самих граждан.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2020
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