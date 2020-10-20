Главврач больницы устроил разнос подчинённым, отказывающим пациентам в госпитализации
Редакции "Вести Пермь" удалось связаться с Романом Коневым по телефону. Как выяснилось, доктор приемного отделения, отправивший человека домой, с ковидными пациентами больше не работает. После разноса жалоб в адрес главврача больше не поступало. А главное, о чем должен помнить врач ковидного отделения - пациент с подозрением на вирус обязательно должен быть изолирован, дома или в больнице.
Роман Конев, главный врач ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники: "Пациенты, больные, если они приехали на машине, это полбеды. Они могут приехать в больницу на общественном транспорте, уехать из больницы на общественном транспорте. Риск заражения населения колоссальный. На самом деле это преступление".
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