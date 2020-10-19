«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.10.2020 в 16:15
14.10.2020 в 13:00
13.10.2020 в 10:12
11.10.2020 в 11:11
09.10.2020 в 12:35
14.10.2020 в 14:29
08.10.2020 в 12:05
25.09.2020 в 09:05
21.09.2020 в 17:53
21.09.2020 в 17:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2020
До минус 10: синоптики дали прогноз на неделю
Глава Прикамья рассказал о мерах по стабилизации ситуации с коронавирусом
Пермьстат подвел итоги пищевой промышленности за 2019 год
Как в Перми: в Казани "бешеный" трамвай протаранил несколько автомобилей
ПГНИУ и Политех переходят на смешанное обучение
Ударил ногой по лицу и забрал самокат. В Перми по «горячим следам» задержали грабителя школьника
В краевом минобре не рекомендовали школам продлевать осенние каникулы
В Прикамье закончилось следствие по делу крупного наркодилера
В ГИБДД рассказали о серии ДТП
Губернатор поручил усилить работу по переводу жителей Прикамья на удаленную работу
Повышение зарплат для бюджетников в 2020 году
Предпринимателям расскажут о соблюдении противоэпидемических мероприятий на производстве
В Прикамье от коронавируса скончались уже 350 человек
За сутки в Пермском крае выявлено 127 случаев коронавируса
Пермский театр кукол готовится к открытию 84 театрального сезона
Краевая прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам принудительного взыскания алиментов
В Прикамье группа «черных лесорубов» предстанет перед судом
С 1 декабря возобновится движение «Ласточек» из Перми в Екатеринбург
Пермячка присвоила пенсию умершей родственницы
В Пермский край поступили две новые установки для тестирования анализов на коронавирус
В Перми продолжаются рейды в общественном транспорте
На трассе Кунгур-Соликамск произошло лобовое столкновение автомобилей
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
До минус 10: синоптики дали прогноз на неделю
Глава Прикамья рассказал о мерах по стабилизации ситуации с коронавирусом
Пермьстат подвел итоги пищевой промышленности за 2019 год
Как в Перми: в Казани "бешеный" трамвай протаранил несколько автомобилей
ПГНИУ и Политех переходят на смешанное обучение
Ударил ногой по лицу и забрал самокат. В Перми по «горячим следам» задержали грабителя школьника
В краевом минобре не рекомендовали школам продлевать осенние каникулы
В ГИБДД рассказали о серии ДТП
Губернатор поручил усилить работу по переводу жителей Прикамья на удаленную работу
Повышение зарплат для бюджетников в 2020 году
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